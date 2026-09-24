LPKF-Aktie bricht nach zweistelligem Vortagessprung deutlich ein - Das steckt dahinter
Nach einem Kurssprung auf ein Jahreshoch holt die Realität die LPKF-Aktie am Donnerstag ein, Anleger sichern ihre Gewinne aus der Großauftrags-Euphorie ab.
Werte in diesem Artikel
- Anleger sichern Gewinne nach einem kräftigen Kurssprung ab
- Asiatischer Advanced-Packaging-Hersteller plant Millionenauftrag
- LPKF prüft wegen Wachstumskurs auch Kapitalerhöhung
Die LPKF-Aktie bricht am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 10,76 Prozent auf 14,10 Euro ein. Am Vortag hatte eine Absichtserklärung für einen Großauftrag aus Asien die Papiere des Laserspezialisten noch zweistellig nach oben getrieben. Anleger nehmen nun offenbar Gewinne mit, eine neue negative Unternehmensmeldung liegt dem Kursrutsch nicht zugrunde.
Kursrutsch nach Rekordsprung
Der Rücksetzer folgt auf einen außergewöhnlichen Handelstag: Am Mittwoch hatten die Papiere von LPKF Laser & Electronics SE, einem Anbieter laserbasierter Fertigungslösungen für Halbleiter, Elektronik und Medizintechnik, ein Hoch seit gut einem Jahr erreicht. Auslöser war eine Absichtserklärung eines führenden asiatischen Herstellers für Advanced Semiconductor Packaging, der Glasbearbeitungssysteme der NEXAR-LIDE-Reihe von LPKF kaufen will.
Der Kunde betreibt bereits ein LPKF-System und hat die zugrunde liegende LIDE-Technologie, das Laser Induced Deep Etching, vollständig qualifiziert. Mit geplanten Folgeaufträgen bereitet er den Hochlauf seiner ersten Produktionsanlage für Glassubstrate im Advanced Packaging vor. Am Donnerstag setzten dann Gewinnmitnahmen ein, die den kompletten Kursverlauf des Vortages relativierten.
Investoren zwischen Euphorie und Vorsicht
Für Investoren bleibt die Nachricht dennoch substanziell: Das Volumen der Absichtserklärung liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, eine feste Bestellung soll laut Unternehmen in Kürze folgen. LPKF-Vorstandschef Klaus Fiedler sprach von einer Bestätigung der eigenen Technologieführerschaft und strategischen Ausrichtung und rechne damit, dass dem Projekt weitere Aufträge folgten und sich LPKF fest in der globalen Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging etabliere.
LPKF zwischen Wachstumschance und Kapitalbedarf
LPKF beziffert den gesamten adressierbaren Markt für seine Glasbearbeitungslösungen bis 2030 auf rund 1,7 Milliarden Euro, mit strukturellem Wachstum auch danach. Um diese Chance zu heben, prüft das Unternehmen laut eigener Mitteilung Optionen zur Stärkung seiner globalen Präsenz und operativen Kapazitäten, darunter auch Finanzierungsalternativen einschließlich einer möglichen Kapitalerhöhung.
Der Hintergrund: LPKF hatte im ersten Halbjahr 2026 einen Rückgang des Konzernumsatzes um 38,3 Prozent auf 36,5 Millionen Euro gemeldet, das operative Ergebnis rutschte auf minus 14,1 Millionen Euro. Parallel treibt das Management das Transformationsprogramm North Star voran, das laut Unternehmensangaben bereits zur Hälfte umgesetzt ist und unter anderem die Schließung der Produktion in Fürth umfasste.
Ob sich die Absichtserklärung des asiatischen Kunden tatsächlich in eine feste Bestellung übersetzt, dürfte den nächsten größeren Kursimpuls für LPKF liefern. Anleger richten den Blick zudem auf mögliche Details zu einer Kapitalerhöhung sowie auf den nächsten Zahlentermin des Unternehmens.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Bildquellen: LPKF, T. Schneider / Shutterstock.com