Anleger schöpfen in Corona-Krise etwas Hoffnung - Dax im Plus

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Eindämmung der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen lockt viele Anleger wieder an die Finanzmärkte zurück.

"Angst ist kein Dauerzustand – weder an den Märkten, noch allgemein im Leben", sagte Mark Dowding, Chef-Anleger des Vermögensverwalters BlueBay. "Wir befinden uns in einer Übergangsphase und werden zur Normalität zurückkehren." Die Frage sei nur, wann.

Der Dax gewann 3,7 Prozent auf 8928 Punkte und fuhr damit den größten Tagesgewinn seit fünf Jahren ein. Das reichte aber nicht für eine positive Dax-Wochenbilanz, bei der ein Minus von 3,3 Prozent unter dem Strich stand. Die US-Börsen gingen bis Börsenschluss in Europa auf Berg- und Talfahrt, nachdem sie fester eröffnet hatten.

Am Freitag ging es an Europas Börsen aber überwiegend aufwärts. Der EuroStoxx50 legte 3,8 Prozent zu. Der Index für die von der Pandemie besonders hart getroffene Touristik-Branche gewann 9,8 Prozent, so stark wie nie. "Es gibt eine Erleichterungsrally", sagte Anlagestratege Chris Bailey vom Vermögensberater Raymond James. Offenbar hätten einige Anleger beschlossen, Wetten auf einen weiteren Kursverfall aufzulösen.

In den vergangenen Wochen hatten Zentralbanken weltweit die Zinsen gesenkt und billionenschwere Wertpapierkäufe angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern. Parallel dazu schnürten Regierungen Hilfspakete für die Unternehmen ihres jeweiligen Landes. Dennoch müsse in den kommenden Wochen mit neuen Kursturbulenzen gerechnet werden, warnte Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Schließlich drohe wegen der Beschränkung des öffentlichen Lebens eine Pleitewelle von Unternehmen.

Vapiano ist bereits zahlungsunfähig. Die seit längerem angeschlagene deutsche Restaurant-Kette sieht sich als Opfer der Ausgangsverbote und beschnittenen Öffnungszeiten. Die Aktie stürzte um 44,7 Prozent ab.

EZB-KAUFPROGRAMM "PEPP" PEPPT ANLEIHEMÄRKTE AUF

Den Anleihemarkt beflügelte das 750 Milliarden Euro schwere zusätzliche Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB). Investoren griffen vor allem bei italienischen Papieren zu, die zuletzt unter die Räder gekommen waren. Dies drückte den Renditeaufschlag (Spread) der zehnjährigen Titel zu vergleichbaren Bundespapierenauf ein Drei-Wochen-Tief. Italien beklagt mehr Corona-Tote als das bevölkerungsreichere China, dem Ursprung der Pandemie.

Unterdessen steuerte die Weltleitwährung Dollar aktuellen Gewinnmitnahmen zum Trotz auf ihre beste Woche seit 2008 zu. Nach der Ankündigung koordinierter Bereitstellung von Dollar-Liquidität durch die weltgrößten Zentralbanken gab die US-Devise nur leicht nach. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, büßte 0,2 Prozent ein, nachdem er in der Nacht noch auf ein Drei-Jahres-Hoch von 102,992 Zählern geklettert war. "Die Leute wollen Bargeld, weil sie nicht wissen, wo die nächsten Einnahmen herkommen und Zahlungen anstehen", sagte Experte Stuart Oakley von der Investmentbank Nomura. "Ich denke nicht, dass sich das ändern wird."

GOLD GEFRAGT - TRUMP WILL IN ÖLPREIS-KRIEG EINGREIFEN

Den Kursrücksetzer des Dollar nutzten Anleger, um sich wieder mit Gold einzudecken. Die Abwertung macht das Edelmetall für Investoren außerhalb der USA günstiger. Außerdem wollten sie sich gegen das Risiko neuer Corona-Hiobsbotschaften am Wochenende absichern, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. Gold verteuerte sich um mehr als ein Prozent auf 1489 Dollar je Feinunze.