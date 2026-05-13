DAX24.351 +0,9%Est505.887 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 -1,5%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.099 +0,6%Euro1,1709 ±-0,0%Öl106,7 +1,0%Gold4.701 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Alibaba, Rheinmetall, Siemens, Xpeng und VW im Fokus
Top News
SDAX-Titel Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Wacker Neuson SE-Anleger freuen SDAX-Titel Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Wacker Neuson SE-Anleger freuen
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: Die AIXTRON SE-Dividende im Detail TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: Die AIXTRON SE-Dividende im Detail
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anleger steigen aus

SoftBank-Aktie: OpenAI-Engagement belastet Stimmung und sorgt für Kursrutsch trotz starker Zahlen

14.05.26 10:13 Uhr
KI-Wette wird riskant: Warum Anleger bei der SoftBank-Aktie trotz starken Zahlen nervös werden | finanzen.net

Trotz eines Gewinnsprungs gerät die Aktie der SoftBank Group unter Druck. Anleger sorgen sich über die hohe Abhängigkeit des Konzerns von OpenAI und die aggressive Finanzierung der KI-Offensive.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
197,68 EUR 5,02 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
31,45 EUR -2,30 EUR -6,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rekordgewinn durch OpenAI-Bewertungseffekte
• Hohe Schulden zur Finanzierung der KI-Offensive
• Anleger zweifeln an OpenAI-Abhängigkeit und Marktführerschaft

Die japanische SoftBank erlebte am Donnerstag einen turbulenten Handelstag an der Tokioter Börse. Obwohl das Unternehmen beeindruckende Zahlen für das vierte Quartal vorlegte, überwogen bei den Anlegern die Sorgen über die massiven Abhängigkeiten vom KI-Spezialisten OpenAI. Die Aktie rutschte an der Börse in Tokio kräftig ab und verlor schlussendlich 4,03 Prozent auf 5.770 JPY.

Starker Gewinnsprung durch KI-Bewertung

Im abgelaufenen Quartal, das am 31. März endete, konnte SoftBank einen Nettogewinn von 1,829 Billionen Yen (ca. 11,61 Milliarden US-Dollar) verbuchen. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit lediglich 295,2 Milliarden Yen gerechnet hatten, um ein Vielfaches. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem ein Gewinn von 517,18 Milliarden Yen erzielt wurde, entspricht dies mehr als einer Verdreifachung. Der immense Zuwachs ist jedoch primär auf die Neubewertung der Beteiligung an OpenAI zurückzuführen. Der Wert dieses Investments stieg bis Ende März auf 79,6 Milliarden US-Dollar, was einem kumulierten Gewinn von 45 Milliarden US-Dollar gegenüber dem ursprünglichen Einsatz entspricht.

Finanzielle Risiken und strategische Neuausrichtung

Trotz der buchhalterischen Erfolge blicken Investoren skeptisch auf die Finanzierungsstruktur dieses Engagements. SoftBank hat zur Finanzierung seiner OpenAI-Beteiligung hohe Schulden aufgenommen, darunter einen Brückenkredit über 40 Milliarden US-Dollar, von dem noch 17,5 Milliarden US-Dollar ausstehen. Insgesamt flossen im Geschäftsjahr 2025 rund 30 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler. Um diese Summen aufzubringen, trennte sich der Konzern unter anderem von Anteilen an NVIDIA und nutzte Kredite, die durch Beteiligungen am Chipdesigner Arm sowie der Mobilfunksparte SoftBank Corp. besichert sind. Diese aggressive Strategie führte dazu, dass S&P Global Ratings den Ausblick für SoftBank bereits im März herabstufte, da eine Verschlechterung der Asset-Liquidität und der Portfolioqualität befürchtet wird.

Unsicherheiten im KI-Sektor nehmen zu

Zusätzlich zur hohen Verschuldung belasten Berichte über die Marktposition von OpenAI die Stimmung. Während das Startup im März noch mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, gibt es vermehrt Zweifel an der Marktführerschaft. Konkurrenten wie Anthropic oder Google haben zuletzt Modelle veröffentlicht, die als ebenbürtig oder überlegen gelten. Zudem geriet das Governance-Modell von OpenAI in die Kritik, insbesondere angesichts geplanter Investitionen von rund 600 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren durch CEO Sam Altman. SoftBank-Chef Masayoshi Son zeigt sich indes weiterhin optimistisch und sieht in dem radikalen Fokus auf OpenAI die konsequente Umsetzung seiner KI-Vision.

Strategische Gratwanderung für Anleger

Für Investoren stellt die aktuelle Situation bei SoftBank ein klassisches Szenario zwischen hohem Ertragspotenzial und signifikanten Klumpenrisiken dar. Die enorme Diskrepanz zwischen dem hohen Gewinn und dem fallenden Aktienkurs verdeutlicht, dass der Markt die hohe Verschuldung zur Finanzierung der KI-Wette zunehmend kritisch hinterfragt. Da der Erfolg des Konzerns nun massiv an die Bewertung und die Marktführerschaft von OpenAI gekoppelt ist, müssen Anleger mit einer erhöhten Volatilität rechnen, sollte der KI-Pionier seine internen Nutzerziele weiterhin verfehlen oder die Konkurrenz durch und andere Rivalen weiter zunehmen. Das Engagement bleibt somit eine spekulative Wette auf die langfristige Dominanz einer einzigen Technologieplattform, die durch die Herabstufung des Ausblicks durch S&P Global Ratings zusätzlich unter Beobachtung steht.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: winhorse/iStock, TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen