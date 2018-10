Anleger treten wieder auf die Bremse - Dax tiefer erwartet

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.548,02 EUR

Frankfurt (Reuters) - Nach einem kurzen Erholungsversuch geht dem Dax schon wieder die Puste aus.

Nach Berechnungen von Brokerhäusern und Banken wird der deutsche Leitindex den Handel am Freitag mit Verlusten eröffnen. Am Donnerstag hatte er dank Käufen von Schnäppchenjägern ein Prozent im Plus bei 11.307,12 Punkten geschlossen. "Das Sentiment gegenüber Aktien ist im Moment einfach negativ", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Heute sind es die Ausblicke der US-Tech-Riesen, die die Stimmung der Anleger drücken."

Die Geschäfte von Amazon und der Google-Mutter Alphabet liefen im vergangenen Quartal schlechter als erwartet. Die Umsätze der beiden Wall-Street-Riesen lagen unter den Erwartungen von Analysten. Sie hatten ihre Zahlen nach Börsenschluss in New York veröffentlicht. Der dortige Leitindex Dow Jones hatte am Donnerstag nach dem jüngsten Ausverkauf bei Technologiewerten 1,6 Prozent höher geschlossen bei 24.984 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt blicken Anleger vor allem auf das Zahlenwerk von BASF und Linde. Im Ausland öffnen die British Airways-Mutter IAG und der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ihre Bücher.

In Italien dürfte die Rating-Agentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des Landes ebenfalls herunterstufen - eine Woche nach den Kollegen von Moody's.