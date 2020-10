Auf Vortagesniveau: Dow Jones löst sich von Tagestief

Der Dow Jones eröffnete 1 Prozent tiefer bei 27.536,39 Punkten. Inzwischen dämmt er die Abschläge jedoch ein und notiert 0,06 Prozent niedriger bei 27.799,50 Zählern.

Zum Wochenausklang verzeichneten die US-Börsen zum Start kräftige Verluste, nachdem US-Präsident Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Anleger befürchten, dass die für den 3. November angesetzte Präsidentschaftswahl verschoben werden muss und sich die Phase der politischen Unsicherheit verlängert. Auch ein neues Corona-Hilfspaket, auf das sich Demokraten und Republikaner schon seit Wochen nicht einigen können, dürfte sich noch weiter verzögern.

Arbeitsmarktbericht rückt in den Hintergrund

Die Corona-Infektion des Präsidenten drängt sogar den normalerweise stark beachteten Arbeitsmarktbericht in den Hintergrund, der am Freitag eine Stunde vor Handelsbeginn an der Wall Street veröffentlicht wurde und enttäuschend ausfiel. Die Daten bestätigen die bislang nur langsame Erholung von dem Einbruch im Frühjahr. Im September entstanden außerhalb der Landwirtschaft 661.000 Stellen. Volkswirte hatten 800.000 prognostiziert.

Der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP vom Mittwoch und die am Donnerstag veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren besser als erwartet ausgefallen, was mit Blick auf die Daten am Freitag leicht optimistisch gestimmt hatte.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

