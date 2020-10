DAX im Zick-Zack-Modus: Zwischenzeitliche Gewinne verloren

Der DAX verlor zum Sitzungsbeginn 0,04 Prozent auf 12.901,29 Punkte. Nachdem der deutsche Leitindex zulegen konnte, rutscht er nun wieder in die Verlustzone und gibt derzeit 0,2 Prozent auf 12.880,28 Zähler nach.

US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung und seine Partei, die Republikaner, am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Hilfsmaßnahmen für Bewältigung der Viruskrise zu verhandeln. "Nur wenige Anleger hatten noch mit einem Deal vor der Wahl gerechnet", begründete Axi-Analyst Milan Cutkovic die Unaufgeregtheit an den Börsen. Die Enttäuschung halte sich daher in Grenzen. "Sollten sich die Verhandlungen aber auch nach dem Wahltermin weiter in die Länge ziehen, dürften die Aktienmärkte verstärkt unter Druck geraten." Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht in Trumps Vorgehen zudem nur die "übliche Verhandlungstaktik" des US-Präsidenten: die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen.

