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CAC 40 aktuell

Anleger warten auf Impulse: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende seitwärts

Anleger warten auf Impulse: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende seitwärts

Wenig verändert zeigte sich der CAC 40 am Mittwochabend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191.40 EUR -1.88 EUR -0.97 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
422.85 EUR -11.40 EUR -2.63 %
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Pernod Ricard S.A.
66.48 EUR -0.62 EUR -0.92 %
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Renault S.A.
26.24 EUR 0.32 EUR 1.23 %
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Stellantis
4.30 EUR 0.58 EUR 15.72 %
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Indizes
CAC 40
7,886.96 EUR -0.18 EUR 0 %
News | Analysen

Letztendlich schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7.886,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,361 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,371 Prozent auf 7.916,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.887,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.870,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.918,74 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,901 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 8.078,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.458,78 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8.216,58 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,76 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 2.294.735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 228,777 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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