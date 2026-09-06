Anleger warten auf Impulse: STOXX 50 schlussendlich wenig bewegt

STOXX 50-Performance

07.09.26 17:57 Uhr

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Europa zu beobachten.

Am Montag schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5.431,45 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,114 Prozent schwächer bei 5.425,39 Punkten in den Handel, nach 5.431,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.408,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.445,80 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5.527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 5.189,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.546,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,57 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 34,83 GBP), BP (+ 1,24 Prozent auf 5,46 GBP) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), RELX (-1,83 Prozent auf 25,72 GBP), SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR) und Unilever (-1,46 Prozent auf 46,94 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10.091.872 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 565,562 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,87 erwartet. Mit 6,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net