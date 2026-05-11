Anlegerprozess

Im milliardenschweren Anlegerprozess zur VW-Dieselaffäre soll nach einer langen Pause weiter verhandelt werden.

Für das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig sind in dieser Woche zwei Termine am Dienstag und Mittwoch (jeweils 10.00 Uhr) geplant.

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Alle Beteiligen erhoffen sich eine Einschätzung des Senats, was die Beweisaufnahme bisher erbracht hat und wie es im Prozess weitergehen soll. Aktionäre fordern in dem Musterverfahren seit 2018 Schadenersatz in Milliardenhöhe. Sie wollen für Verluste entschädigt werden, weil sie zu spät über die Auswirkungen des Dieselbetrugs informiert worden seien.

Für die beiden Termine werden weitere Zeugenbefragungen erwartet. Spannend könnte dabei werden, was der mittlerweile rechtskräftig verurteilte ehemalige Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz aussagt.

Die Volkswagen AG und der VW-Hauptaktionär Porsche SE weisen Vorwürfe mit Blick auf mögliche Verletzungen der Informationspflichten zurück. Ein Musterentscheid, der für rund 2.000 ausgesetzte Verfahren bindend wäre, ist aber noch nicht absehbar.

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MAN erhält Auftrag über 112 Elektrobusse aus Litauen

MAN hat in Litauen einen Auftrag über 112 Elektrobusse an Land gezogen: Der öffentliche Verkehrsbetrieb der Hauptstadt Vilnius VVT bestellte 84 Solobusse und 28 Gelenkbusse, wie MAN Truck & Bus mitteilte. Die neuen Elektrobusse sollen einen Teil der bestehenden Dieselbusflotte von VVT ersetzen und ab Ende 2026 bis Ende 2027 ausgeliefert werden. Laut MAN handelt es sich dabei um die größte Elektrobus-Beschaffung in der Geschichte Litauens.

Im XETRA-Handel zeigt sich die VW-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 87,56 Euro.

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX)/DOW JONES