Rekord bei Short-Wetten in den USA: Welche Aktien unter Druck stehen und wo eine Rally möglich ist
Gut 19,9 Milliarden leerverkaufte Aktien an der NYSE wirken wie ein Warnsignal, doch ein Datenanbieter liest aus dem Rekord ausgerechnet das Gegenteil heraus.
Werte in diesem Artikel
- Die Leerverkaufspositionen an der NYSE steigen Ende September um 2,8 Prozent
- Bei JetBlue ist fast ein Drittel der frei handelbaren Aktien leerverkauft
- EPFR wertet den Höchststand aus konträrer Sicht als positives Signal
Leerverkäufer haben ihre Wetten gegen Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) bis zum Stichtag 30. September auf gut 19,9 Milliarden Titel ausgebaut, und das in einer Phase, in der die Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage wachsen. Gegenüber dem revidierten Wert zur Monatsmitte von knapp 19,4 Milliarden Aktien entspricht das einem Plus von 2,8 Prozent, wie die Börse am 9. Oktober mitteilte. Zusammen mit dem kleineren Segment NYSE American summieren sich die Positionen damit erstmals auf über 21 Milliarden Aktien, was das Marktforschungsteam von EPFR laut einem Bericht von Investing.com als Rekordhoch einstuft.
Auch an der NASDAQ wächst der Bestand
Die Zunahme beschränkt sich nicht auf das Hauptsegment. Für die gesamte NYSE Group, die neben der NYSE auch NYSE Arca und NYSE American umfasst, stiegen die offenen Leerverkäufe ebenfalls um 2,8 Prozent auf rund 23,4 Milliarden Aktien. An der Technologiebörse NASDAQ legte der Bestand zum selben Stichtag um 2,5 Prozent auf knapp 23,1 Milliarden Aktien zu, wie aus einer Pressemitteilung der Börse hervorgeht. Bemerkenswert ist ein Detail aus den NASDAQ-Daten: Rechnerisch ließen sich die Positionen dort im Schnitt in knapp zweieinhalb Handelstagen eindecken, nach knapp drei Tagen zur Monatsmitte. Da der Bestand zugleich wuchs, spricht das für höhere Handelsumsätze, nicht für nachlassende Skepsis.
JetBlue-Aktie: Leerverkäufer erhöhen den Einsatz
Wie gezielt die Wetten inzwischen platziert werden, zeigt der Blick auf die US-Airlines. Bei JetBlue Airways waren zum 13. Oktober rund 30,5 Prozent des Streubesitzes leerverkauft, nach 20,6 Prozent zum Jahresende 2025. Bei Alaska Air Group kletterte die Quote im selben Zeitraum von 6,4 auf 10,8 Prozent. Hintergrund sind laut CNBC die wegen des Konflikts im Nahen Osten hohen Energiepreise. Sam Pierson, Forschungsdirektor beim Datenanbieter S3 Partners, sprach gegenüber CNBC von überfüllten Positionen in kleinen, schwankungsanfälligen Aktien. Sollten die Ölpreise nachgeben, könnten Leerverkäufer bei beiden Airlines gezwungen sein, sich rasch einzudecken, was die Kurse nach oben treiben würde.
Technologiewerte im Visier der Leerverkäufer
Schon im Juli hatte die Leerverkaufsquote der Werte im S&P 500 mit knapp 3,8 Prozent des Streubesitzes auf dem höchsten Stand seit mindestens 2010 gelegen. Bloomberg verband das damals mit Sorgen um die Rendite der KI-Investitionen. Zum 29. Juli bestanden Leerverkaufspositionen auf SpaceX-Aktien im Wert von rund 24,6 Milliarden US-Dollar, etwa ein Drittel der frei handelbaren Aktien und mehr als bei Tesla.
Warum ein Rekord auch ein positives Signal sein kann
EPFR liest die Daten dennoch nicht als Warnsignal. Laut Investing.com bezeichnet das Team den Anstieg aus konträrer Sicht als positives Zeichen und wertet auch den langfristig steigenden Trend der Leerverkäufe als ermutigend. Die Logik dahinter ist mechanisch: Jede leerverkaufte Aktie muss irgendwann zurückgekauft werden, ein hoher Bestand ist damit auch aufgestaute Nachfrage. Allerdings ist längst nicht jede Position eine Wette auf fallende Kurse. Ein Teil dient Fonds als Absicherung bestehender Engagements, ein anderer Teil der Arbitrage. Ob aus dem Polster tatsächlich Kaufdruck wird, hängt deshalb weniger am Bestand selbst als am Auslöser, bei den Airlines etwa am Ölpreis.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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