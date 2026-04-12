Goldman Sachs-Aktie dennoch schwächer: Quartalsgewinn höher als gedacht
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im ersten Quartal trotz eines enttäuschenden Anleihehandels einen überraschend starken Gewinnsprung erzielt.
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So sanken die Erträge im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen im Jahresvergleich um zehn Prozent auf gut vier Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Montag in New York mitteilte. Der Überschuss sprang dank sprudelnder Geschäfte im Investmentbanking jedoch um 18 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar nach oben und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Am Finanzmarkt standen zunächst jedoch die negativen Überraschungen im Fokus: Im vorbörslichen US-Handel verlor die Goldman-Aktie rund dreieinhalb Prozent an Wert.
Dabei hatte Goldman Sachs in der Investmentbank im ersten Quartal fast anderthalbmal so hohe Gebühreneinnahmen erzielt wie im Vorjahreszeitraum. Im Handel mit Aktien legten die Erträge immerhin um mehr als ein Viertel zu. Dadurch wuchsen die gesamten Erträge der Bank um 14 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet.
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NEW YORK (dpa-AFX)
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