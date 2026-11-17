Anleihemarkt als Bremse

Yardeni sieht eine Blase, die nur langsam Luft verliert, doch Gensler und die EZB warnen vor Schuldenrisiken: Wer trägt am Ende die Last?

• Die EZB warnt vor zunehmendem Risiko durch zirkuläre Finanzierungen und steigende Schulden im Technologiesektor, während Marktunsicherheit und hohe Bewertungen, etwa bei NVIDIA, auf eine mögliche Marktüberhitzung hindeuten.

• Gensler warnt vor Pleiten bei Neocloud-Anbietern, da die Kreditvergabe an reine KI-Rechenzentrumsfirmen wegen hoher Schulden und steigender Kreditkosten stark eingeschränkt ist, was zu ersten Insolvenzen führen könnte.

• Yardeni sieht den Anleihemarkt als entscheidendes Korrektiv für die Bewertung von KI-Unternehmen und erwartet, dass schwächere Anbieter durch stärkere übernommen oder gestützt werden, während eine Blase langsam entweicht.

Warum Yardeni auf den Anleihemarkt als Korrektiv setzt

Gensler erwartet Pleiten zuerst bei Neocloud-Anbietern

Zirkuläre Deals und Schulden rücken in den Fokus der EZB

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Die Debatte um eine KI-Blase gewinnt an Schärfe: Am Montag nannte EZB-Vizepräsident Boris Vujčić KI und Staatsverschuldung als herausstechende Risiken für die Finanzstabilität. Ed Yardeni von Yardeni Research hält dagegen, aus der Blase entweiche nur langsam die Luft. Entscheidend ist, ob die Finanzierung der KI-Infrastruktur trägt.

KI-Blase: Yardeni setzt auf Selbstkorrektur

Yardeni, Präsident von Yardeni Research, sagte Ende Oktober bei CNBC, aus der KI-Blase entweiche langsam die Luft, ohne dass sie platze. Der Anleihemarkt werde regeln, wie viel Kapital in den KI-Handel fließe. Anleihe-Investoren bewerteten KI-Unternehmen zunehmend strenger und schneller als Rating-Agenturen, was er für das gesündeste Ergebnis halte.

Einige Pleiten werde es geben, so Yardeni, stärkere Anbieter dürften schwächere aber übernehmen oder stützen. Anthropic könnte Erlöse aus dem erwarteten Börsengang nutzen, um angeschlagene Neocloud-Anbieter zu stützen, also Betreiber von Rechenzentren, die KI-Rechenleistung vermieten. Eine Zusage gibt es dafür nicht, in der Registrierung von Anthropic ist von allgemeinen Unternehmenszwecken die Rede.

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Yardeni beschreibt damit keine Panik, sondern eine Auslese. Der Preis für Kapital entscheidet, welche Geschäftsmodelle weiterfinanziert werden.

Kreditdruck trifft Neocloud-Anbieter

Elon Musk warnte Ende Oktober, mehr als 200 KI-Cloud-Unternehmen müssten möglicherweise schließen. Viele Geldgeber vergäben kaum noch Kredite an Firmen, deren einziges Geschäft KI-Rechenzentren sind. Gartner prognostizierte im selben Monat, dass 80 Prozent der Neocloud-Anbieter bis 2032 nicht mehr eigenständig bestehen könnten. Die globalen Kreditaufschläge sind auf das höchste Niveau seit Mai 2025 gestiegen.

Gary Gensler, von 2021 bis 2025 Chef der Börsenaufsicht SEC und heute Professor am MIT, sagte laut CNN, die KI-Euphorie sei bereits eine Blase. Sie werde wahrscheinlich platzen und vor der Präsidentschaftswahl 2028 eine Rezession auslösen. Der Abschwung dürfte so bedeutsam ausfallen wie das Platzen der Dotcom-Blase, aber nicht so hart wie die Subprime-Krise von 2008. Die Kreditgeber hätten zu viel Geld zu schnell verliehen, die ersten Pleiten dürfte es bei Neocloud-Anbietern geben. Die großen Konzerne überlebten.

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EZB sieht steigendes Neubewertungsrisiko

Vujčić sagte in seiner Keynote zur Euro Finance Week, das Risiko einer Marktneubewertung sei weiter gestiegen. Die Fremdfinanzierung von Aktien greife auf die Anleihemärkte über. Große Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter wendeten sich zunehmend den Schuldenmärkten zu, die Emissionsvolumina erreichten 2026 Rekordhöhen. Vujčić zufolge sollen die kumulierten Investitionsausgaben großer US-Technologiekonzerne bis 2030 auf 5,5 Billionen US-Dollar steigen.

Zudem nutzten Unternehmen zirkuläre Finanzierungen, bei denen Chiphersteller und Cloudanbieter in KI-Labore investieren, die dann deren Hardware abnehmen. Die Börsengangsvolumina steuerten relativ zum US-BIP auf eine Übertreffung des Dotcom-Hochs zu, und solche Schübe fielen historisch oft mit Marktspitzen zusammen.

An der Börse ist die Unsicherheit sichtbar: Der Börsenwert von NVIDIA sank von rund 5,8 Billionen US-Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen US-Dollar am vergangenen Freitag. Sameer Samana von Wells Fargo Investment Institute sagte an diesem Tag, der Markt trage bei fast allen Risiken eine rosarote Brille. Die Warnungen der Notenbank und der Ex-Aufseher zielen auf dieselbe Schwachstelle: Schulden, die auf hohen Erwartungen ruhen.

Zwei Termine bringen den nächsten Test: Am Abend legt NVIDIA Zahlen vor, am Mittwoch erscheint der EZB-Bericht zur Finanzstabilität. Für Chris Weston von Pepperstone dreht sich bei NVIDIA vieles darum, ob die neue Führung an der Prognose festhält.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.