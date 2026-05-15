Anleihen sind zurück - doch wer investiert, sollte Zinsrisiken, Bonität und Laufzeiten kennen. Dieser 5-Punkte-Plan zeigt, worauf es vor dem ersten Investment in einen Anleihen-ETF wirklich ankommt.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch