Palantir-Aktie im Fokus: Warum Anleiherenditen und Alphabets Gemini-Vorstoß den Kurs belasteten

Anleihen & KI-Konkurrenz

03.09.26 17:06 Uhr

Nach einem kräftigen Kursrutsch bei der Palantir-Aktie fragen sich Anleger, ob nicht nur steigende Zinsen, sondern auch ein neuer KI-Vorstoß von Google dahinterstecken.

Steigende Anleiherenditen belasten hochbewertete Wachstumsaktien wie Palantir

Alphabets Gemini Flash Cyber gilt als Angriff auf Palantirs Kerngeschäft

Gefahr für Palantir-Aktie?

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Die Palantir-Aktie verlor am Mittwoch zum Handelsschluss an der NASDAQ 5,81 Prozent auf 169,46 US-Dollar und gab damit einen Großteil der Gewinne der vorangegangenen Erholung wieder ab. Am Donnerstag legt der Titel jedoch zeitweise um 7,46 Prozent auf 182,09 US-Dollar zu. Der Rückgang machte die Softwarefirma zum viertschwächsten Wert im S&P 500 und wirft die Frage auf, was den Kurs nach der starken Rally im August wieder unter Druck setzte. Wie MarketWatch berichtet, liegen die Antworten weniger im Unternehmen selbst als im Marktumfeld und in einem neuen Konkurrenzsignal aus dem eigenen Sektor.

Steigende Anleiherenditen setzen Wachstumsaktien zu

Ein zentraler Treiber liegt laut MarketWatch in den globalen Anleihemärkten. Die Renditen von Staatsanleihen ziehen weltweit an und erreichen Niveaus, wie sie zuletzt 2008 zu beobachten waren. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung, ziehen Kapital aus Aktien in festverzinsliche Papiere ab und wirken sich besonders auf hoch bewertete Wachstumstitel aus, deren Kurswert stark auf künftigen statt auf heutigen Gewinnen fußt. Je weiter diese Gewinne in der Zukunft liegen, desto stärker drückt ein steigender Zins ihren heutigen Wert. Die Anleiherenditen seien in den vergangenen Tagen gestiegen, sagte Michael Monaghan, Portfoliomanager bei Founders ETFs, der selbst eine Position in Palantir hält, gegenüber MarketWatch. "Das kann diese höher bewerteten Aktien bremsen", so Monaghan.

Alphabets Gemini-Vorstoß rückt Palantirs Kerngeschäft ins Visier

Als zweiten möglichen Belastungsfaktor nennt MarketWatch den Vorstoß von Alphabet in Palantirs ureigenes Terrain. Der Google-Mutterkonzern brachte am Dienstag die neuen Modelle Gemini 3.8 Flash und Flash Cyber auf den Markt, Flash Cyber steht Behörden und Cybersicherheitspartnern über das hauseigene Fairwind-Programm zur Verfügung. Damit rückt Alphabet direkt in ein Feld vor, in dem Palantir traditionell stark ist: die Softwareversorgung von Regierungsbehörden. Manche Anleger könnten die Ankündigung als direkten Angriff auf Palantirs Behördengeschäft werten, sagte Monaghan gegenüber MarketWatch. Ob sich diese Sorge fundamental bestätigt oder eine kurzfristige Marktreaktion bleibt, lässt sich anhand der bisherigen Informationen noch nicht abschließend beurteilen.

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Bewertung bleibt der wunde Punkt für die Palantir-Aktie

Der Kursrutsch trifft eine Aktie, die ohnehin mit einer anspruchsvollen Bewertung ins Rennen geht. Zuletzt lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne bei rund 82, wie MarketWatch berichtet. Damit ist es gegenüber dem Höchststand von mehr als 230 Ende 2025 zwar bereits deutlich zurückgekommen, bleibt aber hoch genug, dass jede negative Nachricht empfindlich wirkt. Erst nach einem 52-Wochen-Tief von 106,37 US-Dollar Ende Juni hatte sich die Aktie nach starken Zahlen zum zweiten Quartal 2026 mit robustem Wachstum im Geschäftskundenbereich und einer angehobenen Prognose kräftig erholt. Bei diesem Bewertungsniveau lässt schon ein enttäuschendes Quartal oder eine Wachstumsverlangsamung wenig Spielraum, die hohe Bewertung weiter zu rechtfertigen.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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