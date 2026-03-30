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Delivery Hero-Aktie sackt ab: Konzern startet Rückkauf von Wandelanleihen

31.03.26 13:59 Uhr
Delivery Hero-Aktie sackt ab: Rückkaufangebot für Wandelanleihen gestartet | finanzen.net

Delivery Hero kauft im Laufe des heutigen Dienstag vorzeitig eigene Wandelanleihen im ausstehenden Nennbetrag 540,1 Millionen Euro zurück.

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Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, können die aktuellen Anleihegläubiger Angebote zum Verkauf aller ausstehenden, im Jahr 2027 fälligen Wandelanleihen abgeben.

Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe beträgt laut Mitteilung 98,5 Prozent des Nennbetrags pro Anleihe bzw 98.500 Euro pro Anleihe. Anleihegläubiger können seit 8:50 Uhr und noch bis 17:30 Uhr ihre Anleihen für den Rückkauf anbieten, sofern die Frist nicht verlängert wird. Die Abrechnung wird laut Mitteilung voraussichtlich am 9. April erfolgen.

Delivery Hero sagt zu, die auf die erworbenen Anleihen aufgelaufenen Zinsen zu zahlen, rückwirkend vom 23. Januar an. Die Entscheidung über die Annahme eines Angebots zum Verkauf der Anleihen liege im Ermessen der Gesellschaft. Delivery Hero behalte sich zudem das Recht vor, den Kaufbetrag der Anleihen nach eigenem und absolutem Ermessen festzulegen.

Goldman Sachs Bank Europe SE, JPMorgan SE und UniCredit Bank GmbH fungieren als Joint Dealer Manager beim Rückkauf der Anleihen.

Via XETRA verliert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 3,13 Prozent auf 15,81 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: Delivery Hero

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14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
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13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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