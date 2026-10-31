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Anlon Healthcare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anlon Healthcare Limited Registered Shs
25.92 0.72 2.86 %
Charts | News | Analysen

Anlon Healthcare stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anlon Healthcare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 102,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 522,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,06 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net

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