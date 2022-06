Anmelder der G7-Demo zu Teilnehmerzahl: Verunsicherung durch Krieg

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Anmelder der G7-Großdemonstration, Uwe Hiksch, hat die hinter den Erwartungen zurückbleibende Teilnehmerzahl mit dem Ukraine-Krieg erklärt. "Wir haben den Eindruck, dass ganz viele Menschen durch den Krieg in der Ukraine verunsichert sind", sagte er am Samstag während der Demonstration in München. Gerade im rot-grünen Spektrum, das man normalerweise für die Demonstrationen mobilisiere, gebe es derzeit viele Menschen, die sagten: "Es ist jetzt nicht die Zeit, dass man eine Gegenposition zu den Regierungschefs bezieht."

Für die Demonstration waren laut Hiksch 20 000 Menschen angemeldet, die Polizei hatte mit mindestens dieser Zahl und bei gutem Wetter sogar noch mehr Teilnehmern gerechnet. Während des Zuges ging die Polizei am Samstag allerdings von nur 4000 Teilnehmern aus, die Veranstalter sprachen von 6000. Das sei "deutlich unter dem, was wir erwartet haben", sagte Hiksch. Enttäuscht sei er aber nicht, denn es habe sich schon seit etwa eineinhalb Wochen abgezeichnet, dass die Mobilisierung nicht so dynamisch sei. "Wir haben getan, was wir konnten und ein Angebot gemacht. Die Themen, die wir ansprechen, sind genauso wichtig wie sonst - und wir werden sie weiter an die Regierungschefs herantragen."/ruc/DP/nas