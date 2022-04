Anmeldungsrekord beim Europäischen Patentamt

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Fokus: DAX schließt im Plus -- US-Handel endet höher -- Musk nun größter Twitter-Aktionär -- Tesla mit neuem Auslieferungsrekord -- Delivery Hero, Nordex, Bayer, BMW, GAZPROM im Fokus

Südzucker: Umsatz und Dividende über den Erwartungen - Gewinnentwicklung enttäuscht. Lilium verschiebt Marktstart von Elektro-Jets. Hertz will in den nächsten fünf Jahren bis zu 65.000 Polestar-Elektroautos kaufen. Amazon plant Tausende Neueinstellungen in Deutschland. CATL will in Thüringer Werk mehr produzieren. Continental sackt Milliardenauftrag für Displays ein.