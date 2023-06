Annäherung: Erdogan will griechischen Premier bei Nato-Gipfel treffen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei will sich dem Nachbarn Griechenland weiter annähern - knüpft dies jedoch an Bedingungen. Solange keine unangebrachten Aussagen gemacht würden, strebe die Türkei danach, Freunde statt Feinde zu gewinnen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Er wolle den griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis beim Nato-Gipfel im Juli treffen, sollte dieser nach den griechischen Parlamentswahlen am 25. Juni erneut im Amt sein. Mitsotakis hat ein solches Treffen angeboten.

Im Juni vor einem Jahr hatte Erdogan bilaterale Kontakte zu griechischen Politikern aufgekündigt, nachdem Mitsotakis bei einem Washington-Besuch den USA recht deutlich von Waffenverkäufen an die Türkei abgeraten hatte. Die Beziehungen erreichten einen Tiefpunkt. Seit den verheerenden Erdbeben in der Türkei im Februar bemühten sich die beiden Nato-Mitgliedstaaten wieder um Entspannung.

Grund für das schwierige Verhältnis ist unter anderem ein Streit um Hoheitsrechte und Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Zudem stellten Erdogan und zahlreiche seiner Minister die Souveränität Griechenlands über Dutzende Ägäis-Inseln - darunter auch Rhodos und Lesbos - infrage. Erdogan wirft Griechenland zudem vor, Inseln in der Nähe zur Türkei rechtswidrig zu militarisieren. Griechenland argumentiert mit dem Recht auf Selbstverteidigung./apo/DP/ngu