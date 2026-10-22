Annaly Capital Management: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

Annaly Capital Management lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Annaly Capital Management mit einem Umsatz von insgesamt 512,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 68,55 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net