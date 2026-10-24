Annexin Pharmaceuticals Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Annexin Pharmaceuticals Registered hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -1,26 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,510 SEK je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Annexin Pharmaceuticals Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Annexin Pharmaceuticals Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen