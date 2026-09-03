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Anpassungen

Indexänderungen in der DAX-Familie: Ströer steigt auf, HUGO BOSS wechselt in den SDAX

Indexänderungen in der DAX-Familie: Ströer steigt auf, HUGO BOSS wechselt in den SDAX

Die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Familie hat ein überschaubares Ergebnis gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
38.46 EUR -0.42 EUR -1.08 %
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Ströer SE & Co. KGaA
37.92 EUR 0.26 EUR 0.69 %
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Indizes
DAX 40
26,003.32 EUR 163.99 EUR 0.63 %
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Im deutschen Leitindex gebe es keine Änderung, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Donnerstagabend mit.

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Im Index der mittelgroßen Werte MDAX ersetzt der Werbevermarkter Ströer HUGO BOSS. Dieser nimmt dessen Platz im Nebenwerteindex SDAX ein. Die Übernahme des Modekonzerns durch die Frasers Group war zuletzt zwar gescheitert. Die Briten haben aber bereits angekündigt, ihre Beteiligung von derzeit knapp 48 Prozent auf über die Hälfte aufstocken zu wollen.

ISS Stoxx überprüft die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) vierteljährlich. In Kraft treten die Änderungen am Montag, dem 21. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/he/la

ZUG (dpa-AFX)

Bildquellen: STRÖER

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DatumRatingAnalyst
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.

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