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Anstieg bei Bestellungen

Prosus-Beteiligung Just Eat Takeaway.com: Bestellungen legen zu - Aktie gibt trotzdem nach

Prosus-Beteiligung Just Eat Takeaway.com: Bestellungen legen zu - Aktie gibt trotzdem nach

Die Prosus-Beteiligung Just Eat Takeaway.com hat im September erstmals seit mehr als vier Jahren wieder einen leichten Anstieg bei den Bestellungen verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
34.92 EUR -0.23 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Damit beginnt die Transformation des niederländischen Essenslieferdienstes langsam Früchte zu tragen.

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Prosus - an der Amsterdamer Börse notiert - teilte mit, dass die Bestellungen bei Just Eat Takeaway.com im September im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent zugenommen hätten. Dies stehe im Vergleich zu einem Rückgang von 9 Prozent, als man die Kontrolle über das Unternehmen im Dezember übernommen habe, hieß es. Das Umsatzwachstum beende eine 55-monatige Phase rückläufiger Aufträge im Vorjahresvergleich. Eine verbesserte Technologie, optimierte Logistik und eine bessere Kundenerfahrung hätten dem Unternehmen wieder zu Wachstum verholfen. Es würden weitere Zuwächse erwartet, hieß es.

Prosus teilte weiter mit, dass sein Lieferdienst iFood in Brasilien einen Marktanteil von rund 80 Prozent bei den Apps gehalten habe, und dass sich die Profitabilität der Marktplatz-Tochter OLX verbessere. Das lateinamerikanische Online-Reisebüro Despegar wachse um mehr als 20 Prozent, und Prosus' Fintech PayU sei profitabel und skaliere weiter, hieß es.

Die Prosus-Aktie verliert an der Euronext in Amsterdam zeitweise 0,99 Prozent auf 34,95 Euro.

DJG/DJN/uxd/cbr

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Prosus, rafapress / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.

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