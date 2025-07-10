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Anstieg der Markterwartungen

Remy Cointreau-Aktie zweistellig im Plus: Hoffnung auf Bodenbildung

04.06.26 10:27 Uhr
Remy Cointreau-Aktie explodiert: Kommt jetzt die Trendwende? | finanzen.net

Nach der Jahresbilanz sind die Aktien von Remy Cointreau am Donnerstag um fast 15 Prozent angesprungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Remy Cointreau S.A.
40,92 EUR 3,00 EUR 7,91%
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Mit dem höchsten Niveau seit Februar schafften es die Papiere des Spirituosenkonzerns auch über ihre 200-Tage-Linien zurück. Die Anleger dürfen sich erste Hoffnungen auf eine Bodenbildung machen, nachdem es seit dem Corona-Rekord im Herbst 2021 von gut 217 Euro in diesem Frühjahr auf ein Sechzehnjahrestief von gut 34 Euro gegangenen war. Inzwischen kosten Remy Cointreau-Papiere fast 43 Euro.

Analystin Celine Pannuti von JPMorgan lobte die Ergebnisse und rechnet mit einem Anstieg der Markterwartungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Ausblick sei ermutigend mit der erwarteten Rückkehr zu nachhaltigem organischen Wachstum. Olivier Nicolaï von Goldman Sachs schloss sich dem Lob an.

Die Dividendenkürzung der Franzosen fällt laut Pannuti allerdings drastischer als erwartet aus. Remy Cointreau steckt nach Gewinnrückgang und branchenweitem Abschwung im Umbruch.

/ag/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, albund / Shutterstock.com

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