US-Börsenindex S&P 500 legte unter Trump weniger stark zu als unter Obama

Von Trumps Amtsantritt am 20. Januar 2017 an bis Mittwoch stieg das Börsenbarometer um etwa 68 Prozent, verglichen mit 75 Prozent unter Obama. Auch der enger gefasste Traditionsindex Dow Jones legte unter Trump mit 57 Prozent weniger stark zu als die 65 Prozent in den ersten vier Jahren der Obama-Regierung. Am Mittwoch erzielte die Wall Street nach der Vereidigung von Joe Biden neue Rekorde beim S&P 500 und Dow.

Trump hatte immer wieder auf die Entwicklung der US-Börse als Hinweis auf eine gelungene Wirtschaftspolitik verwiesen. In seine Amtszeit fiel der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.

