Ansturm auf die Abwrackprämie für Ölheizungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Nachfrage nach der Abwrackprämie für alte Ölheizungen ist enorm hoch. Im ersten Quartal 2020 seien 47.500 neue Förderanträge im Programm "Heizen mit Erneuerbaren Energien" gestellt worden, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich der Eröffnung einer neuen Außenstelle des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im sächsischen Weißwasser.

BAFA-Präsident Torsten Safarik sprach von einem Wachstum von 176 Prozent. "Das ist ein Riesenerfolg, auch für den Klimaschutz." Nach Prognosen des Amtes könnten so ungefähr 864.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Mit den Investitionen würden zudem rund 57.000 Beschäftigte im Installateur- und Heizungsbau neue Aufträge erhalten, so Safarik. In der neuen BAFA-Außenstelle, die unter anderem die Klimaschutzprogramme umsetzt, sollen bis Jahresende über 100 Beschäftigte tätig sein.

Das Programm "Heizen mit Erneuerbaren Energien" fördert nicht nur den Austausch von Ölheizungen, sondern auch anderer umweltschädlicher Altgeräte, wenn sie durch Ökostrom-, Biomasse- und Wärmepumpenanlagen ersetzt werden. Anträge können seit dem 2. Januar gestellt werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2020 07:12 ET (11:12 GMT)