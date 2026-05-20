Antalpha Platform stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
21.05.26 06:35 Uhr
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Antalpha Platform lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Antalpha Platform ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,35 Prozent auf 20,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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