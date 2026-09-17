RWE-Aktie sinkt: Energiekonzern stockt bei Amprion weiter auf

KI-Nachrichtenüberblick

• RWE erhöht seinen Anteil an Amprion auf rund 58 Prozent, nachdem es seine Beteiligung Mitte Juni auf 55 Prozent aufgestockt hatte.

• Das verstärkte Engagement unterstreicht die strategische Bedeutung von Amprion für RWE, insbesondere im Bereich des regulierten Netzgeschäfts, das die Energiewende unterstützt.