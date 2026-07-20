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Anteile erhöht

HUGO BOSS-Aktie verliert: Frasers baut Beteiligung auf mehr als 30 Prozent aus

HUGO BOSS-Aktie verliert: Frasers baut Beteiligung auf mehr als 30 Prozent aus

Die britische Frasers Group hat weitere Aktien von HUGO BOSS erworben und mit ihrer Beteiligung die Marke von 30 Prozent überschritten.

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Das gut 1,93 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot von Frasers für den deutschen Modekonzern endet in weniger als einer Woche am 27. Juli.

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Der vom britischen Milliardär Mike Ashley gegründete Einzelhandelskonzern Frasers teilte mit, er habe nach der Ausübung von Verkaufsoptionen in der vergangenen Woche HUGO BOSS-Aktien erworben, die einem Anteil von 3,69 Prozent am Konzern entsprechen. Damit erhöht sich die Beteiligung von Frasers an HUGO BOSS auf etwa 30,28 Prozent. Darin sind allerdings die Aktien, die im Rahmen des Übernahmeangebots angedient wurden, nicht berücksichtigt.

Die Frasers Group ist schon länger ein Großaktionär von HUGO BOSS und hatte nach und nach bei dem MDAX-Konzern aufgestockt. Vor knapp einem Jahr überschritt die Beteiligung die Schwelle von 25 Prozent, seit dem vergangenen Jahr sitzt Frasers-CEO Michael Murray im Aufsichtsrat.

Im vergangenen Monat hatte Frasers ein Angebot in Höhe von 38 Euro je Aktie für die ausstehenden Anteile an HUGO BOSS abgegeben. Vorstand und Aufsichtsrat des Modekonzern empfahlen den Aktionären einstimmig, das Angebot abzulehnen. Zur Begründung hieß es, die Offerte spiegele "den eigenständigen Unternehmenswert" und "das zukünftige Wertschöpfungspotenzial" des MDAX-Unternehmens "nicht angemessen wider".

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Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 37,95 Euro.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, Pere Rubi / Shutterstock.com

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