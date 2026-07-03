Vodafone-Aktie: Emirates Telecom verkauft Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

Anteile verkauft

10.07.26 07:50 Uhr

Der Vodafone-Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel.

Für 112,5 britische Pence je Aktie gehen gut 3,9 Milliarden Papiere an Niels Erwerbsvehikel Vega, wie Emirates Telecom (auch unter e& bekannt) am Freitag in Abu Dhabu mitteilte. Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Zwischendividende von gut 2 Pence. Am Vortag waren die Vodafone-Aktien bei knapp 98 Pence aus dem Handel gegangen. Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone. Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen.

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Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns ILIAD SA, der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte.

/men/stk

ABU DHABI/LONDON (dpa-AFX)