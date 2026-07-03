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Anteile verkauft

Vodafone-Aktie zieht zweistellig an: Emirates Telecom verkauft Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

Vodafone-Aktie zieht zweistellig an: Emirates Telecom verkauft Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

Der Vodafone-Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel.

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Für 112,5 britische Pence je Aktie gehen gut 3,9 Milliarden Papiere an Niels Erwerbsvehikel Vega, wie Emirates Telecom (auch unter e& bekannt) am Freitag in Abu Dhabu mitteilte. Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Zwischendividende von gut 2 Pence. Am Vortag waren die Vodafone-Aktien bei knapp 98 Pence aus dem Handel gegangen. Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone. Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen.

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Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns ILIAD SA, der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte.

An der London Stock Exchange reagiert die Vodafone-Aktie mit einem kräftigen Kurssprung auf die Nachrichten: Zeitweise steht dort ein Plus von 11,65 Prozent auf 1,09 GBP an der Kurstafel.

/men/stk

ABU DHABI/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Pazargic Liviu/Getty Images, ChameleonsEye / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
13.05.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Vodafone Group Sell UBS AG