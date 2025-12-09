DAX24.122 +0,3%Est505.716 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,1%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.496 -0,5%Euro1,1644 +0,1%Öl62,70 +0,3%Gold4.204 +0,4%
Anteilserwerb

TotalEnergies-Aktie: Kooperation mit Galp bei Mopane-Feld in Namibia

09.12.25 11:15 Uhr
TotalEnergies-Aktie: Energiekonzern erwirbt Anteil an Lizenz von Galp Energia in Namibia | finanzen.net

Der französische Energiekonzern TotalEnergies erwirbt einen Anteil von 40 Prozent an der Lizenz von Galp Energia in Namibia, zu der auch in diesem Jahr entdeckte Öl- und Gaslagerstätte im sogenannten Mopane-Feld gehört.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GALP Energia
15,50 EUR -1,92 EUR -11,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
56,49 EUR 0,59 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TotalEnergies kündigte an, in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit dem portugiesischen Unternehmen Galp drei Bohrungen durchzuführen.

TotalEnergies werde die Hälfte der Investitionsausgaben von Galp für die Erschließung des Mopane-Feldes übernehmen. Diese Summe werde durch die Hälfte der künftigen Cashflows von Galp aus dem Projekt zurückgezahlt, teilte der Konzern mit.

Im Rahmen der Transaktion wird Galp 10 Prozent einer Lizenz von TotalEnergies erwerben, die das Venus-Feld umfasst.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

