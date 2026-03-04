Anteilsschein gefragt

Die Rally der AIXTRON-Aktie setzte sich auch am Donnerstag zeitweise weiter fort, der Anteilsschein nimmt Kurs auf ein neues 12-Monats-Hoch.

• AIXTRON nahe 12-Monats-Hoch

• Nachfrage nach GaN-Halbleitern für KI-Rechenzentren als Haupttreiber

• Analysten vorsichtig



Zunächst knüpfte die AIXTRON-Aktie im XETRA-Handel an ihre positive Entwicklung der vergangenen Wochen an. In der Spitze ging es für den Anteilsschein am Donnerstag bis auf 31,14 Euro nach oben, womit der Anteilsschein nur knapp vor dem 12-Monats-Hoch von 31,20 Euro abdrehte. Zuletzt ging es jedoch um 1,25 Prozent abwärts auf 30,03 Euro.

Was die Rally der AIXTRON-Aktie antreibt

Die Kursrally von AIXTRON im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 ist das Ergebnis einer Kombination aus technologischem Vorsprung und einer massiven Nachfrageverschiebung im Halbleitermarkt. Nachdem das Unternehmen 2024 und 2025 noch mit einer gewissen Zurückhaltung im E-Mobilitätssektor zu kämpfen hatte, haben sich 2026 drei zentrale Faktoren als Kurstreiber herauskristallisiert.

Der entscheidende Faktor für den Kurssprung ist der massive Ausbau von KI-Rechenzentren. Diese Anlagen verbrauchen enorme Mengen an Strom, was effizientere Leistungshalbleiter zwingend erforderlich macht. Die Anlagen von AIXTRON zur Herstellung von Galliumnitrid-Bauelementen sind 2026 zum Industriestandard geworden. Da GaN-Chips deutlich weniger Energie in Wärme umwandeln als herkömmliches Silizium, setzen alle großen Server-Ausrüster auf diese Technologie, was AIXTRON volle Auftragsbücher bis weit in das Jahr 2027 hinein beschert hat.

Analysten trauen AIXTRON nicht mehr viel mehr zu

Das 12-Monats-Hoch der AIXTRON-Aktie ist für viele Analysten bereits das Ende der Fahnenstange: Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie unlängst von 20 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters enttäusche zwar, doch die mittelfristige Fantasie bleibe, schrieb Analyst Armin Kremser aber dennoch. Die UBS sieht das Kursziel unterdessen bei 28 Euro, die Bewertung der Aktien liege über dem Fünfjahresschnitt. Für Berenberg ist die AIXTRON-Aktie bei 31 Euro fair bewertet, während die Deutsche Bank ebenfalls 31 Euro als Kursziel ausgegeben hat.

