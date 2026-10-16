Anteilsverkauf: Aufsichtsrat trennt sich von SPOBAG-Papieren

Öffentliche Bekanntgabe

16.10.26 14:01 Uhr

Bewegung bei SPOBAG: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 12.10.2026 konnte bei SPOBAG eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 14.10.2026 gemeldet. Im Depot von Wang, Herr Leo, Aufsichtsrat bei SPOBAG, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 12.10.2026 von 33.855 Aktien zu je 0,83 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das SPOBAG-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 100,00 Prozent auf 0,12 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die SPOBAG-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 81,80 Prozent auf 0,10 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 238.644 SPOBAG-Aktien. Insgesamt ist SPOBAG aktuell 9,54 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 106.560.000 Aktien im Streubesitz.

Wang, Herr Leo führte zuvor am 09.10.2026 die letzte Transaktion durch. Bei einem Kurs von 1,00 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 141.312 SPOBAG-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net