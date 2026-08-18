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FMC-Aktie leichter: Fresenius senkt Anteil erneut

FMC-Aktie leichter: Fresenius senkt Anteil erneut

Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.86 EUR -0.22 EUR -0.54 %
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Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt. Für die verbleibenden Anteile gelte eine Sperre von bis zu 45 Tagen, hieß es. Zuletzt hielt Fresenius noch etwa 25 Prozent an Fresenius Medical Care (FMC).

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Während die Fresenius-Aktie im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zulegte, gab das Papier von FMC um gut ein Prozent nach.

/nas/he

BAD HOMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Fresenius Medical Care, Casimiro PT / Shutterstock.com

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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