FMC-Aktie leichter: Fresenius senkt Anteil erneut
Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC).
Werte in diesem Artikel
Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt. Für die verbleibenden Anteile gelte eine Sperre von bis zu 45 Tagen, hieß es. Zuletzt hielt Fresenius noch etwa 25 Prozent an Fresenius Medical Care (FMC).
Während die Fresenius-Aktie im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zulegte, gab das Papier von FMC um gut ein Prozent nach.
/nas/he
BAD HOMBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Fresenius Medical Care, Casimiro PT / Shutterstock.com
Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News
Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.