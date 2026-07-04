Anteilsverkauf: Vorstand trennt sich von Vidac Pharma-Papieren

Eigengeschäft bei Vidac Pharma

18:01

Anleger sollten Vidac Pharma nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Am 03.07.2026 konnte bei Vidac Pharma eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 06.07.2026 statt. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkleinerte das eigene Portfolio am 03.07.2026 um Vidac Pharma-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 17.500 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,50 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,20 Prozent auf 0,49 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,50 EUR. Vidac Pharma ist derzeit am Markt 26,02 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 51.625.060 Wertpapiere.

Zuletzt hatte es am 02.07.2026 Managers’ Transactions bei Vidac Pharma gegeben. Insgesamt 15.000 Vidac Pharma-Anteile (0,49 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Vorstand Herzberg, Dr Max verlassen.

Redaktion finanzen.net