Anteilsverkauf: Vorstand trennt sich von Vidac Pharma-Papieren
Anleger sollten Vidac Pharma nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
Werte in diesem Artikel
Am 03.07.2026 konnte bei Vidac Pharma eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 06.07.2026 statt. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkleinerte das eigene Portfolio am 03.07.2026 um Vidac Pharma-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 17.500 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,50 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,20 Prozent auf 0,49 EUR.
Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,50 EUR. Vidac Pharma ist derzeit am Markt 26,02 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 51.625.060 Wertpapiere.
Zuletzt hatte es am 02.07.2026 Managers’ Transactions bei Vidac Pharma gegeben. Insgesamt 15.000 Vidac Pharma-Anteile (0,49 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Vorstand Herzberg, Dr Max verlassen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vidac Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vidac Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Vidac Pharma Aktie News
Vidac Pharma Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vidac Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.