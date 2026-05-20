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Anthem Biosciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Anthem Biosciences Limited Registered Shs 144A Reg S
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Anthem Biosciences hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,38 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anthem Biosciences ein EPS von 1,48 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,11 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,83 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,40 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 5,99 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,55 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Anthem Biosciences ein Gewinn pro Aktie von 8,07 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,24 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 18,45 Milliarden INR im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,44 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 21,21 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net

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