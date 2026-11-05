Anthem Biosciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Anthem Biosciences hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anthem Biosciences 3,09 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,94 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,50 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,50 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 6,27 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion Finanzen.net