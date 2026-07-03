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Heute im FokusKI-Aktien mit Comeback: DAX geht auf Rekordniveau ins Wochenende -- Kein Handel am US-Markt -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Continental verkauft Contitech an Lone Star. Starke Absatzzahlen vs. Kursrutsch: Das steckt hinter dem stärksten Einbruch der Tesla-Aktie seit rund einem Jahr. Rheinmetall: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen. VW-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab. JPMorgan bleibt für Deutsche Bank optimistisch. Proteste bei Mercedes-Benz.
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