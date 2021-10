Anti-Geldwäsche-Einheit erwartet Rekord bei Verdachtsmeldungen

BONN (dpa-AFX) - Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls erwartet in diesem Jahr so viele Verdachtsmeldungen wegen möglicher Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Umsatzsteuerbetrug wie noch nie. "Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200 000 Meldungen haben, das wird ein neuer Rekord", sagte der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls, Christof Schulte, dem "Tagesspiegel" vom Montag.

Im vergangenen Jahr gingen bei der FIU gut 144 000 Verdachtsmeldungen ein. Rund 25 000 Sachverhalte wurden von der FIU an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Das werde sich prozentual gesehen in etwa so weiterentwickeln, sagte Schulte.

Eine große Herausforderung sieht der FIU-Chef aktuell in der Geldwäsche über Kryptowährungen. Hier benötige die Behörde gute Wirtschaftsinformatiker mit Spezialwissen. Doch die seien leider nur schwer zu bekommen./rea/DP/eas