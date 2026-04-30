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Antimony Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antimony Resources Corp Registered Shs
0.25 EUR -0.04 EUR -12.85 %
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Antimony Resources lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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