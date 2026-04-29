Antimony Resources präsentierte Quartalsergebnisse
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Antimony Resources hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Antimony Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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