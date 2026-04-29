Antimony Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Antimony Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Antimony Resources hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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