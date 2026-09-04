Antonelli krönt Formel-1-Aufholjagd in Monza

06.09.26 17:24 Uhr

MONZA (dpa-AFX) - WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sein Formel-1-Heimspiel in Italien gewonnen. Der Mercedes-Pilot ( Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ) aus Bologna krönte seine Aufholjagd in Monza mit dem siebten Saisonsieg. Antonelli raste von Startplatz 19 ganz nach vorn und verwies seinen Teamkollegen George Russell auf den zweiten Platz. Er baute seine WM-Führung damit auf 66 Punkte aus. Dritter beim 13. Saisonrennen wurde Max Verstappen im Red Bull . Nach einem frühen Unfall von Charles Leclerc im Ferrari musste das Rennen für rund 30 Minuten unterbrochen werden. Der Monegasse verlor in der berühmten Parabolica-Kurve die Kontrolle über sein Auto, konnte nach einem Einschlag in die Streckenbegrenzung aber selbst wieder aussteigen./mom/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung