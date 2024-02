Anträge auf Heizungsförderung bei KfW ab diesem Dienstag möglich

Heute im Fokus

iRobot mit roten Zahlen. Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef kündigt grundlegende Sanierung des Konzerns an. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Bundesamt eröffnet Klageregister für Sammelklage gegen E.ON-Fernwärme. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel. Iberdrola schließt Verkauf von Kraftwerken in Mexiko für 6,2 Milliarden US-Dollar ab.