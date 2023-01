J&J-Aktie vorbörslich mit kleinem Plus: Johnson & Johnson-Sparte Kenvue will im Rahmen einer Abspaltung an die New Yorker Börse

Die Kenvue genannte Sparte will im Rahmen einer Abspaltung als eigenständiges Unternehmen an die New Yorker Börse gehen, wie der Geschäftsbereich am Mittwoch mitteilte. Die Sparte erzielte zuletzt rund 15 Milliarden Dollar Umsatz mit Marken wie Listerine-Mundspülung, Penaten-Puder und Band-Aid-Pflaster. J&J folgt damit einem bereits seit Jahren bestehenden Trend in der Pharmabranche, das verbrauchernahe Geschäft abzuspalten oder zu veräußern. In seiner Verbrauchersparte kämpft J&J seit Jahren mit Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Baby-Puder. Hier machen Tausende von Klägern das Produkt von Johnson & Johnson für Krebserkrankungen verantwortlich.

Die Johnson & Johnson-Aktie legt im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise um 0,13 Prozent auf 180,37 US-Dollar zu.

Bangalore (Reuters)

