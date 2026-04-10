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Antriebssysteme

ABB-Aktie fester: Großauftrag für Kupferminenprojekt in Australien gewonnen

15.04.26 11:11 Uhr
ABB-Aktie steigt: Konzern liefert Mühlenantriebe für neue Kupfermine in Australien | finanzen.net

ABB hat einen Auftrag zur Lieferung von Antriebssystemen für das Eva Copper Mine Project in Queensland, Australien, erhalten.

Werte in diesem Artikel
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ABB (Asea Brown Boveri)
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Der Auftrag sieht die Lieferung sowohl von getriebelosen als auch ringgetriebenen Mühlenantrieben vor, um eine effiziente Erzverarbeitung zu ermöglichen. Die neue Kupfermine soll jährlich rund 60.000 Tonnen Kupfer fördern, wie der Technologiekonzern ABB am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag wurde bereits im vierten Quartal 2025 verbucht, dessen Höhe bleibt indes ungenannt.

Die ABB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,19 Prozent fester bei 72,34 Franken.

/cf/hr/AWP/men

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, ABB

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