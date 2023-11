Antriebszulieferer Vitesco verdient deutlich mehr im Tagesgeschäft

Morgen um 18 Uhr live: Goldene Perspektiven - Langfristige Anlagestrategien mit Edelmetallen in Krisenzeiten

In Krisenzeiten gewinnen Gold und Edelmetalle zunehmend an Bedeutung für Investoren und Staaten. Historisch gesehen haben Edelmetalle oft als sicherer Hafen in stürmischen Zeiten gedient. Das Online-Seminar morgen Abend beleuchtet die zeitlose Anziehungskraft dieser Vermögenswerte und bietet Ihnen Einblicke in den aktuellen Börsenmarkt.