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Anwendungsbereich erweitert

Novartis-Aktie im Fokus: Rhapsido erhält weitere FDA-Zulassung

Novartis-Aktie im Fokus: Rhapsido erhält weitere FDA-Zulassung

Novartis darf Rhapsido in den USA künftig auch gegen symptomatischen Dermographismus einsetzen und erweitert damit den Anwendungsbereich des Medikaments.

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Novartis AG
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Novartis kann den Anwendungsbereich für das Mittel Rhapsido (Remibrutinib) in den USA erweitern. Der Pharmakonzern hat die FDA-Zulassung als Therapie für symptomatischen Dermographismus (Reibungs-Nesselsucht) erhalten.

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Damit erweitere sich der Anwendungsbereich über die chronische spontane Urtikaria hinaus, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der Phase-III-Studie RemIND hätten doppelt so viele Erwachsene, die Rhapsido einnahmen, bis Woche zwölf eine vollständige Abklingen der Nesselsucht im Vergleich zur Placebo-Gruppe erreicht.

Rhapsido nun für zwei häufige Formen zugelassen

Die Zulassung stelle einen wichtigen Fortschritt für Menschen dar, deren chronische Nesselsucht und Juckreiz durch alltägliche Hautreibung, Kratzen oder Reiben ausgelöst werden können. Mit der FDA-Zulassung sei Rhapsido nun das einzige Medikament, das für diese beiden häufigsten Formen chronischer Nesselsucht indiziert sei.

BASEL (dpa-AFX)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com

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01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 Novartis Neutral UBS AG

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