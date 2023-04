Anzahl aktiver US-Ölbohranlagen unverändert

Die für die Aktivität der US-Erdölbranche wichtige Kennziffer über die Anzahl der aktiven Förderanlagen ist auf Wochensicht unverändert geblieben. Die vom Ölfelddienstleister Baker Hughes ermittelte Kennziffer der aktiven US-Ölbohranlagen blieb gegenüber der Vorwoche unverändert bei 591 und bewegt sich damit in der Nähe des vor zwei Wochen erreichten 10-Monats-Tiefs von 588.

Trotz der allgemeinen Schwäche stieg die Zahl der Ölbohranlagen im förderstarken Permian Becken in West-Texas und New Mexico in dieser Woche um drei auf ein Dreijahreshoch von 357 Anlagen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Unternehmen ihren Schwerpunkt stärker auf das Permian Becken verlagern.

Die Zahl der Erdgasbohranlagen stieg um zwei auf 161.