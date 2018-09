200%-Chance mit Comeback-Aktie aus dem DAX

Für Fundamental-Analytiker, wie wir es überwiegend sind, gestaltet sich die Suche nach günstigen und unterbewerteten Titeln zunehmend schwieriger. Doch die gute Nachricht für alle Börsen- und Aktienfreaks ist: Es gibt zu jeder Zeit, und seien die Börsen auch in noch so windige Höhen geschnellt, unterbewertete Aktien, die erhebliches Aufwärtspotenzial haben. Eine davon wollen wir heute vorstellen, da wir sie brandaktuell in unser Target Depot 100 aufgenommen haben alsUnser Target-Depot 100 ist bereits am 1.9.2018 gestartet. Aktuell laufen die Anmeldephasen für das Target-Depot 50 (Start: 01.10.2018) und Target-Depot 200 (Start: 01.11.2018). Als finanzen.net Nutzer erhalten Sie bei einer Anmeldung bis zum 21.09.2018 exklusiv 20% Rabatt. Nutzen Sie dazu bei Ihrer Bestellung einfach den Gutschein-Code target-finanzen-20.

Dieselskandal belastete in den vergangenen Jahren

Eine Sache haben viele Börseninteressierte, die das Geschäft allerdings nur nebenberuflich betreiben, leider Gottes mehrheitlich nicht verstanden. Es gibt keine Aktie, die ohne schlechte Nachrichten fällt. Die Kunst ist, Nachrichten richtig interpretieren und analysieren zu können. Wir müssen identifizieren, ob temporär negative Entwicklungen dem Unternehmen einen nachhaltigen Schaden zufügen werden oder ob sie für uns den Preis so tief drücken, dass wir Anteile am Unternehmen unter dem fairen Wert bekommen. Im Fall von Volkswagen ist für uns vom AKTIEN-TEAM die Lage klar: Wir bekommen durch den Dieselskandal eine aus unserer Sicht ultimative Kaufchance!

Das Unternehmen war das erste aus der Automobilbranche, welches vom Dieselskandal betroffen war. 2015, als der Skandal ans Tageslicht trat, brach der Aktienkurs von damals 250 Euro auf zwischenzeitlich unter 100 Euro ein. Durch solche Entwicklungen, zu der wir auch den jüngsten Kursrückgang von 190 auf unter 140 Euro zählen, werden viele negative Nachrichten vorweg genommen und im Preis eskomptiert. Auch die angestrengte Klage der Aktionäre zählt dazu. Wir sehen aber, dass seit diese verhandelt wird, der Aktienkurs sich stabilisiert. Das Überraschungsmoment liegt inzwischen auf der positiven Seite. Bei einem KGV von 5 und einer Dividende von 3,7% sind Volkswagen Vorzüge für uns ein Schnäppchen, wenn man die enorme Marktstellung des Unternehmens betrachtet. Für uns ist Volkswagen die Coca Cola der Auto-Industrie. Wir können uns trotz und gerade wegen kritischer Analyse der Fundamentaldaten nicht vorstellen, dass die Kursschwäche sich fortsetzt und sehen in dieser Aktie die große Comeback-Chance 2018 und 2019. Nun bekamen wir auch ganz frisch ein Kaufsignal aus unserem Kapitalflow-Indikator. Auf die bisherigen Signale des Indikators folgten stets mindestens 40-50%-Anstiege im Aktienpreis. Darauf setzen wir auch jetzt und steigen brandaktuell mit einem Hebel von ca. 5 in eine Long-Position ein.

Abbildung: Frisches Kaufsignal bei der Aktie von Volkswagen

Eine Absicherung für den Trade bietet sich für das Kursniveau von 120 Euro an. Unser Ziel liegt bei 200-210 Euro in der Aktie. Das bedeutet in dem von uns gehandelten Schein eine Gewinnchance von knapp 200% auf das eingesetzte Kapital.

WKN: DG0L0U

Target-Depot 100 - Trade Nr: 1

Basiswert: Volkswagen

Produkttyp: Endlos Turbo

Typ: Long

Basispreis (Strike): 114,712 Euro

Knock-Out Barriere: 114,712 Euro

Bezugsverhältnis: 0,1

Bewertungstag: Open End

Aktueller Kurs: 2,66 Euro // 2,69 Euro

Kauforder: Market bzw. Billigst

Unser Target-Depot 100 ist bereits am 1.9.2018 gestartet. Aktuell laufen die Anmeldephasen für das Target-Depot 50 (Start: 01.10.2018) und Target-Depot 200 (Start: 01.11.2018).

Bildquellen: Ivan Kurmyshov / Shutterstock, Financial Services Group